Апелляционная палата Высшего антикоррупционного судка (ВАКС) на заседании в четверг, 28 мая, выбрала меру пресечения для подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка. Ему назначили содержание под стражей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины. После его задержания и не позже чем через 48 часов с момента доставки до места уголовного производства будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения или замене на более мягкую меру в установленном законодательством порядке.

В свою очередь Олег Бахматюк сделал заявление, в котором сказал о незаконности и предвзятости решения Апелляционной палаты ВАКС и обвинил директора НАБУ Артема Сытника в давлении на суд.

"Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса и было, к сожалению, принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который считает меня личным врагом и действует по мотивам личной мести, пренебрегая правосудием. Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и в деле Клюева - было принято прямо противоположное решение", - говорится в заявлении.

Такое решение, по его словам, можно объяснить только политической конъюнктурой, и "оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права".

"Известно, что господин Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения", - сообщает Бахматюк.

"Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства (напомню всем, что первый раз я предложил отдать деньги государству два года назад). Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, что затронула и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие - крупного налогоплательщика и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства.

К сожалению, люди, которые с нами воюют, используя свои возможности и свое влияние, не действуют в интересах Украины, уничтожая большую компанию, крупного налогоплательщика, большого работодателя. Они действуют в собственных интересах. Они действуют из собственных амбиций и нежелание признавать собственные ошибки и незаконность своих действий. Жаль, что Апелляционная палата ВАКС отменила законное решение первой инстанции и принял в свою очередь решение незаконно, которое будет обжаловано в международных судах как такое, которое противоречит принципам верховенства права", - говорится в заявлении Бахматюка.

Ранее "Страна" писала, что Бахматюк назвал незаконным объявление в розыск и готов общаться с правоохранителями через адвокатов.

Также мы рассказывали, что Фонд гарантирования вкладов поддержал предложение Бахматюка по возврату долгов банков.