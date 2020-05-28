Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и изменила меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу о завладении квартирами Национальной гвардии Украины.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога", - сообщает пресс-служба САП, не называя фамилии экс-нардепа.

В то же время из обстоятельств дела следует, что речь идет именно о Микитасе.

В свою очередь прокурор САП Алексей Скибенко сказал "Стране", что апелляция ВАКС изменила решение о мере пресечения бывшему нардепу и застройщику Максиму Мыкытасю. По словам прокурора, его взяли под стражу, но могут отпустить при одном условии.

"Максима Микитася взяли под стражу до 14 июля. Он сможет выйти, если внесёт залог в размере 50 миллионов гривен (сумма залога 100 миллионов, но Микитась внёс до этого 50 миллионов, поэтому ему осталось ещё 50 миллионов добавить - Ред.) Если до 14 июля он не внесёт залог, то будем подавать ходатайство о продлении содержания под стражей", - пояснил Скибенко.

Как писала "Страна", 14 мая ВАКС избрал Микитасю меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, тогда как прокуратура просила ВАКС назначить содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Ранее было завершено досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Защите подозреваемых, среди которых бывший народный депутат и экс-командующий Нацгвардии, предоставили материалы дела для ознакомления.

После заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашения для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика и оценщику по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

21 января 2020 года прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

8 мая Микитась отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд.