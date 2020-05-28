В четверг, 28 мая, в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции Петра Порошенко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба музея.

Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества - частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией.

"Какие действия классифицируются как незаконные, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не дал ответа. Вместо этого отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в "разумные сроки". Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа", - отметили в музее.

Ранее "Страна" писала, что известно о деле картин из коллекции Порошенко.

Мы также следили за событиями на открытии выставки этих картин, которые произошли 26 мая.