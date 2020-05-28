Соединенные штаты Америки могут выслать из страны несколько тысяч китайских студентов, а также ученых за связь с университетами, которые работают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Из страны могут выслать примерно 3 тысячи человек. Причиной высылки может стать законопроект Китая по поводу Гонконга, который ограничивает его свободу.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Под аннулирование виз попадают студенты, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. Отмечается, что это станет лишь первой мерой ограничения обучения в США.

Правительство США давно рассматривали такой шаг. Сейчас эти меры могут применить как ответ на подготовку Пекином законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга. В газете предполагают, что Китай может ответить США аналогично.

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