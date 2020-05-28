Дания, которая в середине апреля начала ослаблять карантин, 25 мая ослабила пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией. Власти страны разрешили парам, разлученным из-за пандемии коронавируса, встретиться снова, - но только если они смогут доказать наличие отношений по крайней мере в течение последних шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство заявило, что в течение нескольких дней партнерам градлан Дании, проживающим в соседних странах, будет предложено подать письменное заявление о разрешении на въезд.

"Если вы заявите, что находитесь в отношениях, и изложите это в письменной форме, этого будет достаточно", - отметил министр юстиции страны Ник Хеккеруп.

Для доказательства отношений пары должны предоставить переписку, личные фотографии или приватную информацию о своем партнере. Это решение в стране раскритиковали, отметив, что оно нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

"Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность", – сказал датский политик Кристиан Хегаард.

14 марта Дания закрыла свои границы для неграждан, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. С тех пор на датско-германской границе не раз замечали пожилые пары, которые пили кофе по обе стороны кордона, держась за руки через барьер.

Ранее "Страна" писала, что Дания первая в Европе решилась открыть детсады и школы.

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