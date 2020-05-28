Во Франции, где врачам будут доплачивать "коронавирусные" 1500 евро, объявили о переходе ко "второй фазе" снятия карантина. Он начнется со вторника, 2 июня. Жителям дадут больше свободы перемещения по стране, а также откроют заведения питания.

Об этом сообщил премьер-министр страны, Эдуар Филипп, передает BFM TV.

Глава правительства заявил, что, эпидемиологическая ситуация в стране, "скорее, хорошая". В частности, во Франции больше не осталось зон с крайне неблагоприятной санитарной обстановкой, теперь страна подразделяется на «оранжевые" и "зеленые" департаменты. Причем, средне-благоприятными - "оранжевыми" признаны только департаменты столичного региона Иль-де-Франс, включая Париж, а заморские департаменты Гвиана и Майотта.

В "зеленых" департаментах уже со 2 июня откроются рестораны и кафе, с соблюдением ограничений, в "оранжевых" пока посидеть в кафе и ресторанах можно будет только на открытых уличных террасах.

В Париже со 2 июня будут открыты все сады и парки, - после двух с половиной месяцев закрытия.

Кроме того, жителям всех регионов Франции разрешено перемещение по всей территории страны.

Тем не менее, многие запреты остаются. Сохраняется ограничение на собрания (не более 10 человек). Ограничения на пересечение границы Франции пока будут сохраняться, как минимум, до 15 июня.

Следующая, "третья фаза" снятия ограничений должна начаться с 22 июня.

Всеобщий карантин в связи с эпидемией коронавируса был введен во Франции 17 марта. Он действовал 55 дней.

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