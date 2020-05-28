Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук в четверг подал декларацию о доходах и имуществе за минувший год.

Документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В собственности у Вакарчука и его сожительницы Ляли Фонаревой имеются три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв.м, 475,8 кв.м и 186,3 кв.м. Их стоимость - 1 миллион, 5,056 миллиона и 344,4 тысячи гривен соответственно. Также паре принадлежат дачный дом площадью 121 кв.м и земельный участок площадью 598 кв.м. в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области стоимостью 752,6 тысяч и 411,3 тысяч гривен соответственно.

Помимо этого, Фонарева числится совладельцем нежилых помещений площадью 34,12 тыс. кв.м, а Вакарчук арендует нежилые помещения площадью 120 и 18,1 кв.м.

Депутат владеет парковочным местом в Киеве, еще одно имеет в платном пользовании.

Певец и его гражданская жена имеют четыре автомобиля: BMW 528I 2012 года выпуска (стоимость 590,5 тысяч грн), Range Rover 2015 года (стоимость 3 млн 169 тысяч грн), BMW G32 640i xDrive 2018 года (цена 2 млн 71 тысяч грн) и Renault Laguna 1994 года (он не используется).

Из ценных вещей артист задекларировал рояль Bechstein модели А 160, цену которого не указал.

В 2019 году Вакарчук получил:

2,5 млн грн дивидендов от принадлежащего ему ООО "Суперсиметрия";

669 706 гривен по вкладу в АО "Райффайзен Банк Аваль";

44,5 тысяч грн дохода от отчуждения ценных бумаг;

300 тысяч грн гонораров;

6 тысяч грн роялти от политической партии "Голос";

49 тысяч грн компенсации за ремонт авто от страховой компании.

Депутатская зарплата Вакарчука в минувшем году составила почти 169,5 тысяч грн.

Фонарева задекларировала 250 тысяч грн от предпринимательской деятельности, 98 тысяч грн зарплаты и более 475 тысяч грн прироста средств на счетах в связи управлением денежными активами.

У политика есть также 3 млн 35 тысяч грн на счету в "Райффайзен Банк Аваль", 12 тысяч долларов в "Bank of America", портфель активов в управлении в швейцарском банке "Banque Pictet & Cie SA" стоимостью 1 млн 160 тысяч долларов и 1993 грн, 36 долларов и 122 евро в "ПриватБанке".

Сожительница в свою очередь имеет 309 тысяч долларов и 2 990 швейцарских франков в швейцарском банке "Union Bancaire Privee".

Наличными Вакарчук хранит 1,8 млн грн, 230 тысяч долларов, 137 тысяч евро. У Фонаревой есть 43,7 тысячи долларов и 352 тысячи грн наличными.

Помимо этого, у певца есть право требовать выплату гонорара артиста за 2016-2017 годы по договору на сумму 470 тысяч евро.

Вакарчук и Фонарева являются конечными бенефициарами (контролерами) ООО "Суперсиметрия", ООО "Африка", ООО "Лулу", ООО "Етер", ООО "Дом 911", швейцарской компании "Amber Production AG" и лихтенштейнской "Agate Stiftung". В собственности депутата находятся акции неподконтрольного Украине Стахановского завода ферросплавов, Мариупольского завода тяжелого машиностроения и швейцарской компании "Amber Production AG".

Наконец, Вакарчук указал в декларации членство в общественных организациях "Люди будущего", "Маразли клаб" и "Памятник Владимиру Ивасюку во Львове", а также благотворительных фондах "Фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего" и "Мемориал Холокоста "Бабин Яр". В последнем он является членом наблюдательного совета.

Ранее "Страна" приводила рассказ юриста Андрея Портнова о том, как лидер "Океана Эльзы" скрывал доходы через офшорные компании.

Также мы сообщали, что на Вакарчука завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.