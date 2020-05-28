Москаль заявил, что ему стало плохо в прямом эфире из-за поддельного лекарства
Экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, которому вчера стало плохо во время телеэфира, назвал причину резкого ухудшения своего состояния. По его словам, в этом виноваты сфальсифицированные лекарства.
Об этом бывший чиновник рассказал "Украинским новостям".
"Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - заявил он.
По его словам, после закрытия границ в связи с введением карантина он не мог купить медикаменты за пределами Украины и был вынужден приобрести их здесь, хотя и знал, что есть риск нарваться на некачественные и контрафактные лекарства.
"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - пояснил Москаль.
Он добавил, что прием подозрительного препарата вызвал падение артериального давления.
"Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - констатировал экс-губернатор.
Он также сказал, что уже чувствует себя хорошо и успел принять участие в записи эфира на телеканале "112 Украина".
Ранее "Страна" приводила комментарий медиков по поводу состояния Москаля. Они сообщили, что политик пережил в прямом эфире телеканала NewsOne перепад давления.
Мы также писали, что Москалю в конце 1980-х врачи диагностировали рак.