Экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, которому вчера стало плохо во время телеэфира, назвал причину резкого ухудшения своего состояния. По его словам, в этом виноваты сфальсифицированные лекарства.

Об этом бывший чиновник рассказал "Украинским новостям".

"Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - заявил он.

По его словам, после закрытия границ в связи с введением карантина он не мог купить медикаменты за пределами Украины и был вынужден приобрести их здесь, хотя и знал, что есть риск нарваться на некачественные и контрафактные лекарства.

"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - пояснил Москаль.

Он добавил, что прием подозрительного препарата вызвал падение артериального давления.

"Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - констатировал экс-губернатор.

Он также сказал, что уже чувствует себя хорошо и успел принять участие в записи эфира на телеканале "112 Украина".

Ранее "Страна" приводила комментарий медиков по поводу состояния Москаля. Они сообщили, что политик пережил в прямом эфире телеканала NewsOne перепад давления.

Мы также писали, что Москалю в конце 1980-х врачи диагностировали рак.