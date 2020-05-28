За нарушение резервистами правил воинского учета будет взиматься штраф от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов.

Об этом говорится в законопроекте №3553 об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, который внесен президентом Зеленским и сегодня уже зарегистрирован в Раде.

С учетом того, что такой минимум составляет для административных нарушений 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то суммы штрафов достигнут колоссального размера: от 30 до 50 тысяч гривен.

Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов (до полумиллиона гривен).

При утере военно-учетных документов или их умышленной порче резервистов будут наказывать штрафом до 100 тысяч гривен.

Напомним, президент Зеленский внес сегодня в Раду законопроект о воинской обязанности и воинском учете. Согласно ему, украинцев не будут принимать на работу украинцев без военно-учетного документа.

Также мы писали, что Минобороны объявило о призыве на военную службу украинских резервистов.