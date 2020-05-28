Зеленский предлагает штрафовать украинцев до 500 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета
За нарушение резервистами правил воинского учета будет взиматься штраф от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов.
Об этом говорится в законопроекте №3553 об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, который внесен президентом Зеленским и сегодня уже зарегистрирован в Раде.
С учетом того, что такой минимум составляет для административных нарушений 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то суммы штрафов достигнут колоссального размера: от 30 до 50 тысяч гривен.
Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов (до полумиллиона гривен).
При утере военно-учетных документов или их умышленной порче резервистов будут наказывать штрафом до 100 тысяч гривен.
Напомним, президент Зеленский внес сегодня в Раду законопроект о воинской обязанности и воинском учете. Согласно ему, украинцев не будут принимать на работу украинцев без военно-учетного документа.
Также мы писали, что Минобороны объявило о призыве на военную службу украинских резервистов.