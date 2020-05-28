Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что в стране сейчас значительные температурные контрасты. Температура воздуха в разных регионах сейчас колеблется в диапазоне 14 градусов.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

Наталья Диденко поделилась картой с погодой, на которой видно, что в столице Украины - Киеве ожидается температура +13 градусов, а на востоке - в Луганской области - столбик термометра покажет до +27 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" рассказывала, что последняя пятница мая в Украине будет пасмурной и дождливой, а на западе страны еще и ветреной - с порывами до 15-20 м/с. В северных областях возможны ливни с выпадением до 16 мм осадков. При этом на востоке страны днем 29 мая прогнозируют жару до + 27 градусов.

Также мы писали, что в Одессе в четверг, 28 мая, с утра начался сильный ливень. За три часа в городе выпало 18 миллиметров осадков.