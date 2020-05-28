Сотрудники Уханьского института вирусологии, которых обвиняют в создании нового коронавируса, намерены продолжить изучение вирусов. Они утверждают, что их усилия направлены на защиту человечества от вспышек инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего вирусолога лаборатории Ши Чжэнли.

По словам ученой, чтобы уберечь планету от новых эпидемий, необходимо исследовать неизвестные вирусы, носителями которых являются дикие животные. Это также позволит создать лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля вспышек в будущем.



"Далее я продолжу некоторые из предыдущих работ, таких как исследование неопознанных патогенов. В природе существует много видов летучих мышей и других диких животных. Вирусы, которые мы обнаружили, на самом деле являются лишь верхушкой айсберга. Если мы хотим защитить людей от вспышки новых инфекционных заболеваний, мы должны взять на себя инициативу, чтобы узнать об этих неизвестных вирусах, переносимых дикими животными, и заблаговременно предупредить", – сказала Ши Чжэнли.

СМИ и власти стран не раз обвиняли лабораторию уханьского института вирусологии в утечке вируса. Институт еще в январе выступил с открытым письмом, заявив, что эти предположения являются слухами, а совесть сотрудников абсолютно чиста.

А недавно во Всемирной организации здравоохранения признались, что у них нет надежных доказательств того, что первым источником заражения коронавирусом нового типа стал рынок в китайском Ухане.