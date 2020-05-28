В течение десятидневной массовой проверки населения Уханя на наличие коронавируса, бессимптомные случаи COVID-19 были выявлены у 189 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Уханьского городского комитета здравоохранения.

Как отмечается, в оперативном штабе Уханя в провинции Хубэй, которая стала очагом инфекции, приказали в течение 10 суток провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.

Как следует из распространенных графиков, в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.

По информации агентства Синьхуа, до начала массового скрининга в городе сделали 3 млн тестов.

Как отмечается, массовое тестирование является бесплатным и добровольным. В первую очередь проводилось тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживали люди пожилого возраста, районов с большой плотностью населения, а также жителей, которые ранее никогда его не делали.

Несмотря на то, что массовое тестирование должно было продлиться 10 дней, власти разрешили жителям, которые по разным причинам не смогли пройти тест, сделать это до 26 мая.

Напомним, 9 мая в Ухане впервые за более чем месяца выявили новые случаи заражения коронавирусом. Также обнаружили 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи были локальными, а через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.



Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.