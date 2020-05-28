Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что делегация Киева на очередном заседании по Донбассу отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. А без шагов по деэскалации Донецк и Луганск не отменят недавнего решения о приведении войск в повышенную боевую готовность.

Слова Грызлова цитирует РИА Новости.

Как отметил российский представитель в ТКГ, киевская сторона не захотела обсуждать ситуацию с безопасностью в Донбассе и принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.

"Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы", - считает Грызлов.

"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - добавил он.



Грызлов также отметил, что Киев продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети. При этом, по словам Грызлова, вина киевской стороны подтверждается данными ОБСЕ и мониторинговой миссии ООН.



"Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - сказал Грызлов.

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