Депутат фракции "Слуги народа" Александр Качура рассказал "Стране", что сейчас вычисляют депутатов, которые контактировали с инфицированным коронавирусом Валерием Божиком. О подтверждении у него заражения стало известно сегодня.

"Как мне рассказывали коллеги, у Валерия Божика была температура. Он сдал тест, и подтвердился диагноз коронавирус. Депутаты в зале расслабились, как и вся страна, и многие были без масок. Поэтому определить круг и кто заболел, будет сложно. В зале заседаний очень плохая вентиляция, поэтому считаю, что это не последний случай, который подтвердится", - сказал Качура.

Однако он выразил уверенность в том, что фракция не уйдет на карантин из-за Божика.

"Должны идти на карантин те, кто непосредственно контактировал", - заявил коллега зараженного нардепа.

Как писала "Страна", 19 мая Covid-19 обнаружили у нардепа из "Батькивщины" Олега Мейдича. А через три дня СМИ сообщили о положительных результатах анализа нардепа из "Слуги народа" Юрия Аристова.