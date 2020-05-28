В полночь в пятницу, 28 мая, Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение №288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится", - сказал Демченко.

По его словам, в Госпогранслужбе проинформировала соседние страны Евросоюза и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов въезда-выезда, поскольку полноценное функционирование и пересечение государственной границы из Украины в этих направлениях возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты как с украинской стороны, так и со стороны смежной страны.

"Подобное информирование мы осуществляли еще на прошлой неделе, после заседания правительства, когда такое решение было поддержано. Потому мы надеемся, что смежные страны учли эту информацию, подкорректируют свои шаги. Но мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами", - подчеркнул Демченко.

Также спикер добавил, что у Госпогранслужбы есть понимание того, какие именно страны также откроют свои пункты пропуска напротив тех украинских КПВВ, которые возобновят работу в пятницу. "Но окончательно говорить об этом можно будет исключительно с завтрашнего дня, когда мы будем видеть, что те пункты пропуска непосредственно также заработали", - сказал он.

Кроме того, Демченко напомнил, что решение об открытии пунктов пропуска не касается тех из них, которые находятся на границе с РФ и Беларусью. Они, как и раньше, будут закрытыми.

Список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"

Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"

На границе со Словакией:

Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"

На границе с Венгрией

Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На границе с Румынией:

Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",

Черновицкая область - "Порубное"

На границе с Молдовой:

Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"

Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"

Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"

На границе с Беларусью:

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Новые Яриловичи" (Черниговская область)

"Выступовичи" (Житомирская область)

"Доманово" (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

"Гоптовка" (Харьковская область)

"Юнаковка" (Сумская область)

"Бачевск" (Сумская область)

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Меловое" (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

"Ягодин" (Волынская область)

"Шегини" (Львовская область)

"Краковец" (Львовская область)

"Рава-Русская" (Львовская область)

На границе со Словакией

"Ужгород" (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

"Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

"Дяково" (Закарпатская область)

"Порубное" (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

"Староказачье" (Одесская область)

"Рени" (Одесская область)

"Могилев-Подольский" (Винницкая область)

Ранее "Страна" писала, что Кабмин открыл все пункты пропуска, кроме границы с Россией и Беларусью.

Также мы сообщали, что Турция открыла границы для лечения граждан Украины и еще 30 стран.