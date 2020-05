Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй сообщил поклонникам о недавно перенесенном сердечном приступе.

Об этом 72-летний музыкант рассказал на своей странице в Инстаграме.

"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес небольшой сердечный приступ", - сказал Мэй на видео

По его словам, в течение приблизительно 40 минут он испытывал боль и стеснение в груди. Проведенное в больнице обследование показало, что у него закупорены три артерии, что "создавало опасность блокировки поступления крови к сердцу".

"Я вышел (из больницы) с очень сильным сердцем, поэтому, думаю, буду в хорошей форме некоторое время", - сказал Мэй.

Музыкант также добавил, что врачи установили ему три стента, сейчас он восстанавливается дома.

Группа Queen прославилась благодаря таким хитам, как The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

Напомним, недавно знаменитый гитарист Queen Брайан Мэй уже оказывался на больничной койке с "разорванной в клочья" ягодицей.

Также мы писали, что в Британии королевский монетный двор отчеканил монету в честь группы Queen.