Прокуратура Киевской области по поручению заместителя генерального прокурора сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда Елене Литвиненко в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

О вынесении подозрения пишет в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко вопреки общим принципам судопроизводства и без надлежащего изучения материалов судебного дела, вынесла решение о частичном удовлетворении заявления об обеспечении иска, которым приостановлено действие лицензии одной из авиакомпаний на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом установлено, что лицо, от имени которого подано исковое заявление в Барышевский райсуд, его не подписывало и с соответствующим иском не обращалась.

Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено председателю Барышевского районного суда.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве.

Очевидно, что речь идет об истории, когда Литвиненко остановила лицензию авиакомпании Sky Up. По мнению наблюдателей, это было сделано в интересах Игоря Коломойского, так как Sky Up является конкурентом его авиакомпании МАУ.

Прошлым летом "Страна" писала об отмене Барышевским районным судом Киевской области лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

А 9 января мы сообщали, что Высший совет правосудия уволил Елену Литвиненко за совершение существенного дисциплинарного проступка.