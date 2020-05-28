Как уже писала "Страна", сейчас обсуждается тема смены руководства Фонда госимущества. На эту должность, по некоторым данным, собеседуют Павла Куфтырева, президента Федерации шахмат Киева и соучредителя Института прямой демократии. Причем, по слухам, назначение Куфтырева на пост главы ФГИ лоббирует олигарх Игорь Коломойский.

Однако сам Куфтырев эту информацию "Стране" опроверг.

"О том, что я планирую возглавить Фонд госимущества, я узнал сегодня из вашего издания, которое регулярно читаю. Но увы, это абсолютно не соответствует действительности. Никаких бумаг на какие-либо конкурсы в госограны я не подавал, никто ничего мне не предлагал и не было никаких собеседований", — сказал он. Если бы предложили, то, по словам Куфтырева, он бы подумал, потому что "ситуация по Фонду непростая".

При этом Куфтырев подтвердил, что действительно хорошо знает Михаила Кипермана (человека из окружения Коломойского) и одно время был его бизнес-партнером. "Мы были партнерами по Золотоношскому машиностроительному заводу - у меня было 26%, а у него, если я не ошибаюсь, 32%. Но уже лет пять как я продал свою долю и на сегодняшний день бизнеса не имею. С Мишей (Киперманом - Ред.) общаемся иногда, могу чаю с ним попить или с днем рождения поздравить", — рассказывает Куфтырев.

"Что касается Игоря Валерьевича Коломойского, то отношусь к нему с большим уважением. У него первый спортивный разряд по шахматам, он знает сколько партий проиграл Боби Фишер, неплохо владеет Староиндийской защитой, а также знает, что такое "Вариант Дракона" в Сицилианской защите. Знаком ли я с ним? Знаком, но видимся мы крайне редко, последний раз, наверное, около 3-х месяцев назад (на уточняющий вопрос "Страны", что обсуждали при встрече, Куфтырев ответил: "темы приблизительного такого уровня, какие шахматные часы я могу порекомендовать" — Ред.). Я не был его юристом, а когда говорят, что я его партнёр, то это, мягко говоря, сильное преувеличение", — отметил он.

Интересно, что журналисты Bihus.Info не так давно зафиксировали посещение Куфтыревым бизнес-центр "Миллениум", где расположены офисы структур Коломойского. С тех пор прошло явно меньше трех месяцев. Но Куфтырев пояснил, что в это же бизнес-центре находится отделение "Приватбанка", клиентом которого он является и куда, вероятно, и заходил в тот день.

При этом Куфтырев подтвердил, что взаимодействует с Зе-командой.

"Я являюсь руководителем Украинского института прямой демократии, который был создан вместе с моими единомышленниками. В том числе, с народным депутатом Александром Мережко. Во время президентских выборов 2019 года мы консультировали Зе-команду по вопросу электронной прямой демократии и сотрудничали с избирательным штабом. После победы Владимира Зеленского, мы продолжили сотрудничество уже с партией "Слуга Народа" подписав меморандум о сотрудничестве, в том числе, в законодательном поле. В частности, я и другие представители нашего Института входим в рабочую группу по разработке проектов законов о народовластии при Верховной Раде, которую возглавляет Руслан Стефанчук. Я заместитель главы этой рабочей группы с которой мы уже разработали законопроект о референдумах", - говорит Куфтырев.

По его словам на госслужбу он пока не собирается, но если такие предложения поступят, готов их рассмотреть.