В Украине стартует система автоматической фотовидеофиксации нарушений. С 1 июня нарушители начнут получать административные постановления. При этом сумма штрафа уменьшается на 50%, если он был уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

Сообщается, что фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/час. При этом сумма штрафа будет зависеть от скорости движения при нарушении:

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч;

510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

В пресс-службе отметили, что штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления. Такая же система работает и в других странах, в частности, в России.

Как узнать о факте фиксации нарушения?



админпостановления будут присылать на электронную почту, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных веб-сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей Государственная пограничная служба Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрирован за ее пределами.

Постановление о привлечении ответственности может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.

Когда постановление вступает в законную силу?



со дня получения;

со дня отказа о получении;

со дня возвращения почтового отправления, если нарушитель не получил присланное постановление;

если вручается пограничником, то в день вручения.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней с даты его вступления в законную силу.

Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути.

Напомним, ранее "Страна" писала, что с 1 июня в Украине заработают станции фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Также мы сообщали, что штрафы с видеофиксацией превышения скорости начнут приходить по почте после карантина.