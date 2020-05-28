Последняя пятница мая в Украине будет пасмурной и дождливой, а на западе страны еще и ветреной - с порывами до 15-20 м/с. В северных областях возможны ливни с выпадением до 16 мм осадков. При этом на востоке страны днем 29 мая прогнозируют жару до + 27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах завтра небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9-11 градусов, днем - до +19.

На западе страны дождливо, местами сильные осадки, гроза. Температура воздуха ночью +9-12, днем - до +18 градусов.

В северных областях дожди, местами ливни. Ночью +10-12 градусов, днем до +18.

В восточных регионах местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13-18, днем прогреется до +27.

В южных областях - переменно облачно, без существенных осадков. Ночью +12-14, днем - до +22 градусов.

28 мая в Киеве будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10-12, днем - до +18 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что после ливня затопило Харькове, авто ушли под воду, а люди плыли по улицам на лодке.

Также мы сообщали, что после ливня улицы Одессы превратились в бассейны, в которых плывут машины.