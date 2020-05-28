Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.

Этот документ знаменателен двумя главными моментами.

Первый - резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров - звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.

И второе - президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной "армии": резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение - драконовские штрафы и уголовная ответственность.

Весьма интересная новация с точки зрения противостояния Зе с праворадикалами, большая часть из которых служили в АТО и являются резервистами.

"Страна" разобрала главные пункты документа.

Военный билет на работе

При трудоустройстве теперь понадобится военно-учетный документ (военный билет или призывное свидетельство). Без него заключить с вами трудовой договор работодатель не сможет.

Резервистов под начало Зе

Резервисты прописаны отдельной категорией абсолютно во все нормы законопроекта наравне с военнообязанными, призывниками и так далее. Более того, их теперь будут призывать на учебные и проверочные сборы, что раньше было делать необязательно.

Даже реестр военнобязанных хотят переименовать - "призывников, военнообязанных и резервистов".

Резервистов получает полномочия призывать лично Зеленский. Он может доукпомлектовывать ими любые воинские формирования в стране - от ВСУ до Нацгвардии.

Ррезервистов президент получает право призывать в особый период. То есть в любое время, потому что у нас этот период никто не отменял с весны 2014 года.

Срок такого призыва не может превышать шести месяцев. Задачи сборов резервистов определяет президент.

Резервист может не служить по тем же основаниям, что и обычный военнообязанный. За исключением дополнительной нормы - если его близкие погибли или пропали без вести, воюя за Украину в АТО - хоть в армии, хоть в добробатах.

Резервистам на время призыва можно не платить государству ЕСВ с получаемой ими зарплаты.

Супер-штрафы

Законопроект в 6-7 раз поднимает штрафы за нарушение правил воинского учета.

Если в предыдущей версии админкодекса первое нарушение влекло за собой 5-7 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), а повторное - от 10 до 15, то Зеленский хочет повысить этот штраф до 30-50 НМДГ за первое нарушение и 50-100 - за повторное. И столько же - за любое нарушение, совершенное в особый период.

Посчитаем, сколько это в живых деньгах.

НМДГ для административных и уголовных нарушений считается на уровне 50% от прожиточного минимума. В 2020 году это 1051 гривна. То есть в среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен - за повторное.

Это собственно штрафы в отношении призывников и резервистов - за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу.

Есть и другого рода взыскания - за нарушение законов по обороне и мобилизации. Они существенно выше. На граждан они налагаются в размере 100-200 НМДГ. На должностных лиц - от двухсот до трехсот минимумов. То есть до 300 тысяч гривен. Повторное нарушение - до полумиллиона гривен.

Речь видимо идет о должностных лицах предприятий, которые не подают списки работников в военкоматы в установленном законом порядке.

Военкоматы становятся терцентрами

Вместо привычных еще с времен СССР военкоматов появляются "территориальные центры комплектования и социальной поддержки". В них действуют военные комиссары, которые, кроме прочего, налагают указанные штрафы. И не только.

Узаконят "доставку" юношей в военкомат

Интересная новация появилась в статье 259 - "доставка нарушителя". Речь о той ситуации, когда протокол об админнарушении нельзя составить на месте. Теперь полиция получает право доставлять нарушителя прямо в терцентр (то есть военкомат).

Раньше в перечне мест, куда доставлялся нарушитель, военкомата не было. То есть речь в действующей редакции закона идет об уже военнослужащих. А новый законопроект по сути урегулировал норму, по которой полиция может ловить юношей и свозить их прямо на призывные пункты.

Обычно это происходило де-факто, но с юридической точки зрения было сомнительной процедурой.

Теперь, если военный комиссар передал фамилию нарушителя в полицию, та имеет право не только составлять протокол на него, но и производить "доставку" призывника в военкомат.

Уклонение от призыва - плюс год тюрьмы

Это остается угловным преступлением. Сроки по нему законопроект увеличивает. Если раньше уклонение в период мобилизации наказывалось от 2 лет, то Зеленский хочет сажать минимум на три года.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара - карается штрафом от 300 до 500 тысяч гривен (300-500 НМДГ) или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов - от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет.