Ставший уже традиционным в Украине летний марш равенства в 2020 году проведут в онлайн-формате. Он будет длиться три недели.

Об этом сообщается в Facebook общественной организации "КиевПрайд".

"В июне прайд-месяц становится прайд-онлайн: серия художественных, культурных и образовательных ЛГБТ+ мероприятий пройдет в онлайн-формате с 6 по 27 июня в рамках КиевПрайд-2020", - говорится в записи.

Организаторы рассказали, что готовят мероприятия, посвященные теме ЛГБТ: панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки. Они пройдут в соцсетях и на других цифровых платформах. Такое решение принято в связи с карантином.

Также в "КиевПрайд" добавили, что активно работают над организацией осенью оффлайн прайд-недели и марша равенства.

Ранее "Страна" писала, что 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, украинцам предложили вывешивать радужные флаги из окон.

Мы также рассказывали, как в Киеве прошел марш равенства в прошлом году.