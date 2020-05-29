Курс НБУ на 29 мая. Доллар и евро подешевели
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 29 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 10 копеек. Его стоимость составляет 26,9059 грн/$1.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 29 мая - 26,9059 грн, а официальный курс евро в пятницу составляет 29,6234 за единицу валюты. Это на 9 копеек меньше, чем в предыдущий день. Стоимость 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,8036 грн.
Напомним, курс доллара на межбанке Украины в среду приблизился к 27 гривням.
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