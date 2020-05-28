В Верховной Раде Украины в четверг был зарегистрирован президентский законопроект относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Документ под регистрационным номером №3553 определен Владимиром Зеленским как неотложный.

Согласно законопроекту административная реформа ждет военные комиссариаты. Они будут преобразованы в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Регулированием их деятельности будет заниматься Кабинет министров. Также ему дается право по ведению учета резервистов.

Посещение таких центров для граждан Украины будет обязательным.

Виды военной службы предлагается дополнить военной службой по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Согласно нововведениям, для оперативного доукомплектования Вооруженных сил Украины и прочих военных формирований, без объявления мобилизации, будут призываться граждане Украины, зачисленные к военному оперативному резерву первой очереди. Сроки военной службы для резервистов не должны превышать 6 месяцев.

За резервистами, которые будут призваны на военную службу в особый период, будет сохраняться рабочее место. Они имеют право на первоочередное трудоустройство на первое рабочее место. А в случае сокращения штата предприятия или любой другой реорганизации на нем резервисты в течение 2 лет будут сохранять за собой преимущество остаться на работе.

В то же время, для всех военнообязанных ужесточается ответственность за нарушение закона. Например, нарушение резервистами правил воинского учета повлечет за собой штраф от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов.

Учитывая, что такой минимум составляет для административных нарушений - 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то размеры штрафов колоссальные: от 30 до 50 тысяч гривен.

Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов (до полумиллиона гривен).

Утеря военно-учетных документов или их умышленная порча для резервистов будет наказываться штрафом до 100 тысяч гривен.

Уклонение всех категорий лиц от призыва по мобилизации будет наказываться от 3 до 5 лет лишения свободы (сейчас минимальный порог - от 2 лет). Уклонение от учебных сборов (в эту норму закона внесут обязанность участвовать в учебных сборах и для резервистов) - будет наказываться штрафом до 700 необлагаемых налогом минимумов или исправительными работами до 2 лет.

Еще одна новация законопроекта будет касаться всех - после принятия закона для подписания трудового договора необходимо будет предоставлять военно-учетный документ.