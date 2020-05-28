В Мининфраструктуры Украины совместно с ГП "Укрводшлях" и генподрядчиком строительства завершили капремонт Каневского судоходного шлюза. Полностью навигацию на Днепре планируют открыть уже с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в четверг со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

По словам министра, полное открытие навигации на Днепре произойдет на 10 дней ранее, чем было запланировано.

Также он отметил, что судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад, а проведение их капитального ремонта откладывалось еще с 90-х годов - из-за нехватки государственных средств.

"Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018 году, но работы не проводились в установленные сроки. Только после вмешательства министерства и замены руководства "Укрводшляха" мы нашли возможность завершить капремонт ", - заявил Криклий.

Также он отметил, что в дальнейшем финансирование содержания, реконструкции, ремонта, технического переоснащения и охраны судоходных гидротехнических сооружений планируется за счет Госфонда развития внутренних водных путей, создание которого предусмотрено законопроектом 1182-1-д.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины в Беларусь запустят речной туристический маршрут.

Как мы писали, в прошлом году в Киеве запустили речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь.