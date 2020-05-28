Ожидается, что iPhone 13 от компании Apple будет выпущен в 2021 году, его оснастят четырьмя камерами и лидаром. В сети даже появился предварительный чертеж будущего гаджета. Об этом сообщил портал MacRumors, ссылаясь на свои источники.

По данным ресурса, iPhone 13 будет обладать такими особенностями:

Широкоугольный объектив на 64 мегапикселя с 1-кратным оптическим и 6-кратным цифровым увеличением;

40-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным и 5-кратным оптическим увеличением и 15-20-кратным цифровым увеличением;

64-мегапиксельная анаморфная линза с ориентацией на съемку видео высокой детализации (2.1: 1);

40-мегапиксельный широкоугольный объектив с пятикратным оптическим увеличением и гибридным увеличением, позволяющим увеличивать объекты на фото до 20 крат;

LiDAR 4.0 (технология, отвечающая за оценку глубины кадра и функции дополненной реальности).

Однако издание не исключает, что компания Apple еще может изменить такую компоновку камер iPhone 13.

Фото: macrumors.com

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