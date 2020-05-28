Народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом этом в четверг, 28 мая, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

"COVID-19 заболел ещё один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народа)", - говорится в сообщении.

Божик - нардеп-мажоритарщик из Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования. Ранее он занимал руководящие выборные должности в органах адвокатского самоуправления. С 2009 до 2011 года был председателем дисциплинарной палаты Черновицкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Напомним, ранее стало известно, что близкий к семье Зеленских депутат из "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.

Также 19 мая коронавирус нашли у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. После этого Верховная Рада отменила пленарные заседания до конца недели. 21 и 22 мая парламент работал в режиме комитетов.