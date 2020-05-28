Сегодня утром водитель маршрутки 317а Киев — Борисполь отказался везти ветерана АТО. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила жена военного Инна Ольховая на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 9:30 водитель маршрута 317а "ст. м. Харьковская — Борисполь" в грубой форме отказал в проезде моему мужу, участнику АТО/ООС", — написала она.

Как она отметила, водитель сказал: "Я тебя туда не посылал". По словам Ольховой, в полицию уже написали соответствующее заявление.

Позже она сообщила, что с ее супругом связался один из собственников Автосервиса. "Извинения мужу принесены, ситуация разобрана, с водителем будет проведена дополнительная беседа и инструктаж", - добавила Ольховая.

Напомним, ранее опрос показал, что половина ветеранов АТО чувствуют себя изолированными от общества и сталкиваются с дискриминацией.

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