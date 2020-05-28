Власти американского города Миннеаполис (штат Миннесота), где после убийства чернокожего жителя Джорджа Флойда белым полицейским вспыхнули беспорядки, запросили помощи у Национальной гвардии США.

Об этом сообщает телеканал KSTP со ссылкой на свои источники.

По сведениям KSTP, мэр города Джейкоб Фрей попросил поддержки у Национальной гвардии поздно вечером в среду, чтобы восстановить порядок.

Между тем протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят и магазины. Также он подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone.

Полиция в ответ применяет против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.

"Обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий", - обратился к протестующим в своем Twitter губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Бунт по такой же причине (убийство полицией чернокожего) вспыхнул четыре года назад в Северной Каролине.

А в начале мая "Страна" сообщала о массовых протестах против карантина в американском Мичигане.