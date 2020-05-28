В Федеральном ведомстве миграции и беженцев Германии в начале мая решили отказать экс-нардепу Александру Онищенко в предоставлении политического убежища.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает DW.

"После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас обвиняемый на родине в многомиллионных газовых сделках Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония", - сообщил адвокат украинца Доминик Клаук.

По данным пресс-службы суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, процитированного пресс-службой.

Как отметил адвокат, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Кроме того, Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", - отметил адвокат. Если все же Германия откажет экс-депутату в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран.

При этом в Испании, где несколько лет после бегства находился Онищенко, суды отказывали ему в убежище и собирались выдать его Украине.

Напомним, Александр Онищенко, известный своими разоблачениями экс-президента Петра Порошенко, был задержан в Германии в декабре 2019 года. С тех пор решался вопрос о его экстрадиции в Украину. Вчера немецкий суд отказал Украине в его экстрадиции.

Позже в САП назвали условие, при котором могут еще раз попытаться экстрадировать Онищенко из Германии.