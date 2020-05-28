Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", испытывающая трудности из-за карантина, уволит 35,2% своих сотрудников (900 человек), а также сократит дальнемагистральный флот. Изначально в МАУ планировали в 2020 году использовать 34 самолетов. Теперь флот сократят до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28.

Об этом со ссылкой на информацию авиакомпании пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный", - сообщают в МАУ.

Одновременно с этим решении о сокращении 900 сотрудников МАУ из 2 560 (на начало 2020 года) уже принято. Процесс увольнения персонала уже стартовал, он займет минимум два месяца. Сокращения в основном коснутся административного персонала и бортпроводников.

Что касается дальнемагистрального флота, до начала пандемии его хотели сократить до 34 самолетов (максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42). Теперь же авиакомпания планирует после карантина использовать 14 воздушных судов с последующим увеличением задействованного флота до 28 самолетов.

Напомним, во время карантина авиакомпания МАУ приспособила пассажирские лайнеры под грузоперевозки.