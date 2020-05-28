Акционерное товарищество "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда дальнего следования в дополнение к тем 12, проездные документы на которые поступили в кассы вчера. Составы начнут курсировать с первого июня.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

Для пассажиров уже доступны билеты на такие поезда:

№782/781 сообщением Киев - Черкассы;

№786/785 сообщением Киев - Шостка;

№790/789 сообщением Киев - Кропивницкий.

С учетом перечисленных поездов уже открыта продажа билетов на 29 составов. Билеты можно приобрести как через официальный сайт компании, так и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах будут проводить температурный скрининг. Кроме того, до и после каждого рейса будет выполняться санобработка вагонов, а проводников обеспечат средствами индивидуальной защиты.

О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытии продажи билетов в компании пообещали сообщить дополнительно.

Как писала "Страна", с 1 июня "Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда за 90 суток до отправления.

Также мы рассказывали, что компания записала полуторачасовое видео со звуками движения вагона для тех, кто соскучился по путешествиям.