Укрзализниця открыла продажу билетов на три поезда из Киева
Акционерное товарищество "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда дальнего следования в дополнение к тем 12, проездные документы на которые поступили в кассы вчера. Составы начнут курсировать с первого июня.
Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".
Для пассажиров уже доступны билеты на такие поезда:
- №782/781 сообщением Киев - Черкассы;
- №786/785 сообщением Киев - Шостка;
- №790/789 сообщением Киев - Кропивницкий.
С учетом перечисленных поездов уже открыта продажа билетов на 29 составов. Билеты можно приобрести как через официальный сайт компании, так и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах будут проводить температурный скрининг. Кроме того, до и после каждого рейса будет выполняться санобработка вагонов, а проводников обеспечат средствами индивидуальной защиты.
О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытии продажи билетов в компании пообещали сообщить дополнительно.
Как писала "Страна", с 1 июня "Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда за 90 суток до отправления.
Также мы рассказывали, что компания записала полуторачасовое видео со звуками движения вагона для тех, кто соскучился по путешествиям.