Руководство "Укрзализныци" озвучило правила, которыми будут руководствоваться поезда во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в четверг, 28 мая.

"В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек", - сказал и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик.

Также поезда будут усиленно дезинфицировать перед каждым рейсом и после него. Кроме того, будет усилена обработка постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

Также компания разместила в вагонах рекомендационные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

По словам Юрика, будет увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", - добавил Юрик.

Он также отметил, что пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки - кофе и чай - и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на поезда в июне.

Как сообщалось, вчера "Укрзализныця" открыла кассы в ЖД-вокзалах, однако люди без масок билеты не получат.