СНБО планирует реформу оборонно-промышленного комплекса. В ее рамках создадут профильное министерство и назначат отдельного вице-министра.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Реформа будет проходить в два этапа:

Создание профильного министерства, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики. Введение должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли. Решение вопросов организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома. Предприятия ОПК сконцентрируются на обеспечении армии современным высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

Как отметил Данилов, изменения организации работы оборонно-промышленного комплекса будут осуществляться согласно решению СНБО от 18 февраля 2020 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы, введенного в действие указом президента от 27 февраля 2020 года № 59.

Напомним, в начале апреля в СНБО отчитались об испытании украинской крылатой ракеты "Ольха-М".