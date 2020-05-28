В Харькове после затяжного дождя серьезно затопило несколько улиц. Практически реки потекли по улицам Грековской, Биологической и Харьковской. Очевидцы говорят, что в некоторых местах уровень воды доходил до нескольких десятков сантиметров. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео бедствия.

На размещенном в Инстаграм снимке изображен мужчина, бороздящий водные просторы улицы на надувной лодке.

Судя по всему, больше всего досталось автомобилистам, которым пришлось на своих авто пробираться по затопленным водой улицам. На некоторых видео можно рассмотреть, как водители толкают свои заглохшие автомобили. А на фото запечатлены практически утонувшие в лужах машины.

Ранее "Страна" писала о том, что ливень затопил Одессу, улицы города превратились в бассейны, в которых плывут машины.

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