Автомобили практически плыли по улицам после ливня. Фото: скриншот с видео

В Харькове после затяжного дождя серьезно затопило несколько улиц. Практически реки потекли по улицам Грековской, Биологической и Харьковской. Очевидцы говорят, что в некоторых местах уровень воды доходил до нескольких десятков сантиметров. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео бедствия. 

На размещенном в Инстаграм снимке изображен мужчина, бороздящий водные просторы улицы на надувной лодке. 

мужчина в надувной лодке

Судя по всему, больше всего досталось автомобилистам, которым пришлось на своих авто пробираться по затопленным водой улицам. На некоторых видео можно рассмотреть, как водители толкают свои заглохшие автомобили. А на фото запечатлены практически утонувшие в лужах машины.

Харьков затопило после ливняавтмобиль утонул в луже после ливня 

 

Ранее "Страна" писала о том, что ливень затопил Одессу, улицы города превратились в бассейны, в которых плывут машины.

Также мы сообщали, что в Укргидрометцентре объяснили дождливый май и сообщили о греческом климате на юге Украины.

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