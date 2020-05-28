В Елисейском дворце не располагают информацией по поводу приглашения президента Франции Эмманюэля Макрона на парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает "SWI", в четверг, 28 мая.

Сообщается, что на данном этапе правительство Франции не проинформировано о приглашении.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приглашение глав иностранных государств на военный парад в Москве будет прорабатываться отдельно с каждой страной из-за слишком коротких сроков согласования. Он добавил, что действительно были контакты с французской стороной, но не подтвердил информацию.

"Но пока исходим из принципа по главам государств СНГ, но все остальное по ситуации, по ходу дорабатывается", - сказал Песков.

Ранее, до пандемии коронавируса, Макарон подтверждал свое участие в мероприятии, которое должно было состояться 9 мая в Москве.

Напомним, парад Победы по случаю 75-й годовщины праздника пройдет 24 июня. Приказ начать подготовку к нему дал президент России в прямом эфире в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Эта дата была выбрана неслучайно. Она приурочена к первому параду Победы на Красной площади - 24 июня 1945 года.