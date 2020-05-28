В Орджоникидзевском райсуде Мариуполя на основании обвинения прокуратуры Донецкой области приговорили к 6,5 годам тюрьмы воевавшего на стороне незаконных вооруженных формирований мужчину.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в суде было установлено, что в июле 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Миусинск, Дебальцево, Фащевку и в Старобешевском районе.

При этом весной 2016 года мужчина решил изменить свои политические предпочтения и уволился, поступив на службу в ВСУ и в течение года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими "побратимами".

Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания.

Санкция статьи ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в СБУ за шесть лет насчитали в своих рядах больше 1,6 тыс. предателей. Приговор получили лишь трое из них.

Также мы писали, что прошедшего плен в "ДНР" и обмен полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам за госизмену.