На среду, 3 июня, запланирован авиарейс Киев-Лондон, однако улететь в Великобританию смогут только те украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

Уточняется, что спецрейс в Лондон осуществит авиакомпания SkyUp. Вылет из Киева запланирован на 13:30 среды, 3 июня.

"Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", - сказано в сообщении.

Тех граждан, которые имеют статус постоянного жителя Великобритании и хотят сесть на спецрейс, просят сообщить об этом в посольство до 31 мая.

При этом посольство отметило, что "информирование Министерства иностранных дел Украины о намерении уехать не подтверждает вида на жительство или возможности въезда в Великобританию. Окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами Великобритании в порту прибытия".

Отметим, что в начале мая Посольство Великобритании со ссылкой на данные украинского МИД сообщало, что выезд граждан Украины за пределы страны без официального разрешения МИД запрещен. А покинуть территорию государства могут лишь те украинцы, которые постоянно проживают за границей.

Впрочем, в МИД заявили, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.