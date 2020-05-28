В соцсети Facebook и некоторых СМИ сообщают о демонтаже памятника Тарасу Шевченко в Донецке. "Страна" проверила эту информацию.

Одним из первых о сносе монумента написал в Facebook блогер и волонтер Тим Златкин.

"В Донецке, говорят, убрали памятник Шевченко напротив ОГА, где мы когда-то собирались на Евромайдан", - сообщил Златкин и опубликовал фото пустого постамента.

Сейчас на странице Златкина ни этой записи, ни фото нет. Но "сенсацию" о сносе распространили некоторые украинские издания.

"Страна" проверила новость о демонтаже. Она оказалась фейком: памятник стоит на месте в окружении свежей весенней зелени.

Памятник Шевченко появился в Донецке в 1955 году. Он находится в Ворошиловском районе на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема. Прямо напротив здания обладминистрации (сейчас тут находятся органы власти "ДНР").

Его создали в честь 300-летия Переяславской Рады. Он представляет собой фигуру поэта в полный рост, выполненную из бронзы. На круглом постаменте из красного полированного гранита размещен фриз с изображениями героев произведений классика украинской литературы.

Авторами монумента были скульпторы Макар Вронский, Алексей Олейник и архитектор Виктор Шарапенко. Скульптуру изготовили в Киеве и оттуда привезли в Донецк.