Порошенко снова стал миллиардером. Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей Украины
Впервые с 2016 года опубликован рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины по версии журнала Forbes Украина. Совокупное состояние сотни украинских богачей превышает $31 млрд.
Об этом сообщает Forbes.ru.
Стоит отметить, что за 4 года десятка лидеров немного изменилась.
Ринат Ахметов прочно держится первым номером списка с сотоянием в 2,8 миллиарда долларов. По сравнению с 2013 годом его состояние сократилось почти в шесть раз. А занимавший в 2016 году вторую строчку рейтинга Игорь Коломойский скатился на восьмую позицию всего с миллиардом за душой.
Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.
А вот пятый президент Украины Петр Порошенко за четыре года существенно поправил свое материальное положение и обосновался на третьей строчке рейтинга с 1,4 миллиарда долларов (в 2016 году его капитал не дотягивал до миллиарда, он был на шестой позиции списка).
Супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр", вместе занимают одну, четвертую, строчку списка.
В 2020 году долларовых миллиардеров в Украине насчитали восемь. А десятку самых богатых украинцев замыкают миллионеры Вадим Новинский и Александр Ярославский.
Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.
У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).
Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу два небоскреба — "Евразию" и "Империю".
Десятка богатейших людей страны по версии Forbes Украина выглядит так:
- Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
- Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
- Петр Порошенко - $1,4 млрд;
- Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд;
- Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
- Юрий Косюк - $1,1 млрд;
- Константин Жеваго - $1,1 млрд;
- Игорь Коломойский - $1 млрд;
- Вадим Новинский - $810 млн;
- Александр Ярославский - $725 млн.
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