Впервые с 2016 года опубликован рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины по версии журнала Forbes Украина. Совокупное состояние сотни украинских богачей превышает $31 млрд.

Об этом сообщает Forbes.ru.

Стоит отметить, что за 4 года десятка лидеров немного изменилась.

Ринат Ахметов прочно держится первым номером списка с сотоянием в 2,8 миллиарда долларов. По сравнению с 2013 годом его состояние сократилось почти в шесть раз. А занимавший в 2016 году вторую строчку рейтинга Игорь Коломойский скатился на восьмую позицию всего с миллиардом за душой.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.

А вот пятый президент Украины Петр Порошенко за четыре года существенно поправил свое материальное положение и обосновался на третьей строчке рейтинга с 1,4 миллиарда долларов (в 2016 году его капитал не дотягивал до миллиарда, он был на шестой позиции списка).

Супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр", вместе занимают одну, четвертую, строчку списка.

В 2020 году долларовых миллиардеров в Украине насчитали восемь. А десятку самых богатых украинцев замыкают миллионеры Вадим Новинский и Александр Ярославский.

Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.



У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).



Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу два небоскреба — "Евразию" и "Империю".

Десятка богатейших людей страны по версии Forbes Украина выглядит так:

Ринат Ахметов - $2,8 млрд;

Виктор Пинчук - $1,4 млрд;

Петр Порошенко - $1,4 млрд;

Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд;

Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;

Юрий Косюк - $1,1 млрд;

Константин Жеваго - $1,1 млрд;

Игорь Коломойский - $1 млрд;

Вадим Новинский - $810 млн;

Александр Ярославский - $725 млн.

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