Ахметов и Порошенко в тройке лидеров рейтинга самых богатых людей Украины. Фото: facebook.com

Впервые с 2016 года опубликован рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины по версии журнала Forbes Украина. Совокупное состояние сотни украинских богачей превышает $31 млрд.

Об этом сообщает Forbes.ru.

Стоит отметить, что за 4 года десятка лидеров немного изменилась. 

Ринат Ахметов прочно держится первым номером списка с сотоянием в 2,8 миллиарда долларов. По сравнению с 2013 годом его состояние сократилось почти в шесть раз.  А занимавший в 2016 году вторую строчку рейтинга Игорь Коломойский скатился на восьмую позицию всего с миллиардом за душой.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.

А вот пятый президент Украины Петр Порошенко за четыре года существенно поправил свое материальное положение и обосновался на третьей строчке рейтинга с 1,4 миллиарда долларов (в 2016 году его капитал не дотягивал до миллиарда, он был на шестой позиции списка). 

Супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр", вместе занимают одну, четвертую, строчку списка.

В 2020 году долларовых миллиардеров в Украине насчитали восемь. А десятку самых богатых украинцев замыкают миллионеры Вадим Новинский и Александр Ярославский

Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.
 
У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).
 
Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу два небоскреба — "Евразию" и "Империю".

Десятка богатейших людей страны по версии Forbes Украина выглядит так:

  • Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
  • Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
  • Петр Порошенко - $1,4 млрд;
  • Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд;
  • Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
  • Юрий Косюк - $1,1 млрд;
  • Константин Жеваго - $1,1 млрд;
  • Игорь Коломойский - $1 млрд;
  • Вадим Новинский - $810 млн;
  • Александр Ярославский - $725 млн.

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