В четверг, 28 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба ООС.

"Сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ушел из жизни командир 1-й отдельной танковой бригады подполковник Юрий Межаков. Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела", - сказано в сообщении.

Другие детали происшествия не приводятся. На официальной странице 1-й ОТБр сообщается: "С грустью сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова... Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Покойся с миром... Вечная память Герою".

Напомним, во вторник, 26 мая, украинские позиции на Донбассе обстреляли 6 раз, один боец ВСУ погиб.

Также мы писали, что более 80% жертв артобстрелов на Донбассе в 2019 году - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".