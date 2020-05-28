Юрий Межаков. Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 28 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба ООС. 

"Сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ушел из жизни командир 1-й отдельной танковой бригады подполковник Юрий Межаков. Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела", - сказано в сообщении.

Другие детали происшествия не приводятся. На официальной странице 1-й ОТБр сообщается: "С грустью сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова... Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Покойся с миром... Вечная память Герою".

Сообщение о смерти Межакова. Скриншот Фейсбук-страницы ОТБр

Сообщение о смерти командира танковой бригады. Скриншот: Facebook ООС

Напомним, во вторник, 26 мая, украинские позиции на Донбассе обстреляли 6 раз, один боец ВСУ погиб.

Также мы писали, что более 80% жертв артобстрелов на Донбассе в 2019 году - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".

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