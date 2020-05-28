В Киеве отпразднуют "Последний звонок - 2020" онлайн 29 мая в 12:15 в эфире телеканала "Киев".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в четверг, 28 мая.

"К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы, и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка – 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот день на телеканале будут звучать поздравления учителей, учеников и родителей. Также "Киев" 29 мая будет транслировать специальные программы, которые посвящены празднованию "Последнего звонка - 2020".

Напомним, в начале мая стало известно, что учебный год в Украине закончится дистанционно, без последних звонков и выпускных.

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