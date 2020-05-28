Единственное российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток-2", после трехнедельной стоянки вышло из немецкого порта Мукран и направилось на стоянку возле Засниц.

Об этом со ссылкой на данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic, VesselFinder и Myshiptracking сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что после выхода из порта Мукран "Академик Черский" остановился на якорной стоянке близ порта Засниц.

Напомним, трубоукладчик "Академик Черский" в феврале 2020 года вышел из порта Находки и к началу мая добрался до Мукрана, где находится логистический терминал проекта строительства трубопровода "Северный поток-2" и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Также мы писали, что в настоящее время работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США против европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года и предусматривающих запрет представителям этих компаний на въезд в США, а также заморозку любых активов на территории страны.