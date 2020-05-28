В Украину пожаловал циклон, который принес с собой сильные проливные дожди. Их стоит ожидать уже сегодня, а также в пятницу.

Об этом предупредила в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Циклон - активный, уже у нас, умеренные дожди могут за короткий промежуток времени даже на локальной территории переходить в мощные ливни. Особая готовность сегодня-завтра должна быть у коммунальных служб", - написала Диденко.

Как сообщала "Страна", ливень сегодня уже нагрянул в Одессу. За три часа в Южной Пальмире выпало 18 миллиметров осадков, а улицы превратились в реки, по которым плывут автомобили.

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