Коммунальщикам - готовность №1. Украинский синоптик предупредила о мощных ливнях
В Украину пожаловал циклон, который принес с собой сильные проливные дожди. Их стоит ожидать уже сегодня, а также в пятницу.
Об этом предупредила в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Циклон - активный, уже у нас, умеренные дожди могут за короткий промежуток времени даже на локальной территории переходить в мощные ливни. Особая готовность сегодня-завтра должна быть у коммунальных служб", - написала Диденко.
Как сообщала "Страна", ливень сегодня уже нагрянул в Одессу. За три часа в Южной Пальмире выпало 18 миллиметров осадков, а улицы превратились в реки, по которым плывут автомобили.
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