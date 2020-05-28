26-летняя девушка Неля, которая стала жертвой пыток и изнасилования в отделе полиции Кагарлыка, одна воспитывает пятилетнюю дочь, у которой ДЦП. Живет она в селе Ставы, примерно в 20 минутах езды от города. Односельчане описывают их семью как благополучную, а родственники говорят, что Неля никогда не имела проблем с законом.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком, - рассказал двоюродный брат пострадавшей Николай.

По его словам, ранее Неля не имела проблем с законом. А вот односельчане неохотно рассказывают о пострадавшей. Но и ничего плохого о ней не говорят, характеризуют ее положительно.

"Говорят, что у нее отношения с мужем были проблемные. Очень много ссорились. Возможно, на почве ревности. Вроде бы в последнее время вместе не жили. Так-то о ней мало кто что-то знает. Однако все сходятся в одном – какой бы она ни была, но ее очень жаль. Ни одна женщина не заслуживает испытать такое", - рассказала жительница села Катерина

По ее словам, в школьные годы девушка была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезным и ответственным.

"Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля", - сообщила Катерина.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая полицейские в Кагарлыке привезли в местное отделение 26-летнюю девушку. Они заявили, что та должна дать разъяснения по поводу краж. После этого они закрылись с ней в кабинете, пытали и насиловали. Позже девушка обратилась в больницу, а врачи сообщили о происшествии в правоохранительные органы. "Страна" подробно писала о том, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.

Также мы сообщали, что двоих полицейских, подозреваемых в преступлении, арестовали.