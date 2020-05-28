В Одесской области в течение суток полицейские задержали троих злоумышленников, которые по телефону обманным путем выманили у пожилой супружеской пары 100 тысяч гривен. Накануне около 5 утра молодые люди 16, 17 и 18 лет позвонили на телефон и, представившись следователем полиции, сообщили, что их сын попал в ДТП и серьезно травмировал женщину.

Так называемый "следователь" во время разговора оказывал психологическое давление на пожилых людей, угрожал применением физического насилия в отношении их сына и требовал передать его помощнику все имеющиеся у них деньги. Об этом сообщается на сайте МВД.

Напуганные муж и жена выполнили все условия и в указанное время в назначенном месте передали злоумышленникам 100 000 гривен. Только после этого они позвонили родственникам и выяснилось, что с сыном все в порядке.

После этого пострадавшие обратились в полицию и подробно рассказали об обстоятельствах происшествия и описали приметы злоумышленников, которым передали деньги.

Вымогателей искали в течение суток, а задержать их удалось, когда те приехали в супермаркет тратить "заработанные" деньги. Двое из парней - жители Подольска. Один - из соседнего государства.

"Сразу после получения денег ребята обновили гардероб, купили часы, кошельки, дорогие телефоны. От 100 тысяч гривен у них осталось около 30. Сейчас следователи устанавливают роли каждого в преступной группе, проводятся обыски. Кроме того, правонарушители проверяются на причастность к совершению алогичных преступлений", - рассказал начальник Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко.

По данному факту открыто производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе полицейских подозревают в вымогательстве денег у местной жительницы.

Также мы сообщали, что задержана банду вымогателей, похищавших людей под Киевом.