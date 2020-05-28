Врачи сообщили, что политик и бывший чиновник Геннадий Москаль пережил перепад давления в прямом эфире телеканала NewsOne.

Об этом в четверг, 28 мая, УНН рассказали источники в медучреждении. "У него был перепад давления", - сообщил источник.

Медик отметил, что об инфаркте или инсульте речь не идет.

Напомним, вчера Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира передачи "Украинский формат", в которой он принимал участие.

Во время записи политик начал шататься, у него стали закатываться глаза. После этого в студии прибыли врачи скорой помощи, которые смогли его стабилизировать.

Ранее сообщалось, что Москаль признался, что в конце 80-х годов ему поставили смертельный диагноз.