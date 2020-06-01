Предлагаем вниманию читателей гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака. Время, которое ассоциируется с периодом отпусков, изначально пойдет не так, как многие планировали. На июнь выпадает пик ретроградного движения Меркурия, Венеры, Юпитера, Сатурна и Нептуна, а значит, ожидаются кардинальные перемены как в личной жизни, так и в рабочих делах.

Начало месяца в целом будет комфортным для общения с близкими, решения части наболевших проблем и разрешения долговых обязательств. Это также прекрасный период для тех, кто пытается найти работу.

Представителей многих знаков Зодиака уже в середине июня ожидают трудности из-за влияния ретроградного Меркурия, который вступит в права с 18 июня по 13 июля 2020 года. Астрологи не советуют в это время менять место жительства или работы, заводить знакомства, совершать поездки или заключать важные договора.

Овен (21.03 - 20.04)

В начале июня Овны могут кардинально изменить свой вектор видения жизни. Многие представители знака могут приобрести всеобщий успех и популярность. Для этого предстоит переосмыслить принципиальные для вас вещи. Уже в конце месяца есть возможность начать новую жизнь, если провести период максимально осознанно.

Телец (21.04 - 20.05)

Звезды советуют Тельцам внимательнее относится к финансам. В начале июня предстоят незапланированные расходы. Старайтесь не расточать денежные сбережения на отдых и покупки, которые вам не по карману. В середине месяца есть риск почувствовать уныние из-за отсутствия в жизни ярких эмоций. Ищите источники вдохновения в природе. На пользу пойдет отдых у моря или в горах.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов июнь будет особенно романтичным. Похоже, что вы и сами не прочь распланировать предстоящий отдых. Это может быть долгожданная экскурсия, которая укрепит чувства и не слишком повлияет на семейный бюджет. Энергии в этом месяце будет через край. Вы преуспеете в различных сферах, будете пользоваться вниманием противоположного пола и сможете развить некоторые свои таланты.

Рак (22.06 - 22.07)

Июнь начнется для Раков нетривиально: вы повстречаете старых знакомых, появится возможность экономных покупок и качественных материальных вложений. В середине месяца намечаются интересные знакомства и крупные успехи на работе. Конец месяца подарит шанс ярких экспериментов и разовьет вашу интуицию.

Лев (23.07 - 23.08)

Июнь - месяц закалки для Львов, которым предстоит культивировать в себе осторожность, сохранять надежду на лучшее и соглашаться на некоторые компромиссы, что нетипично для характера представителей знака. Вам не удастся расслабиться ни в середине месяца, ни в конце. Однако звезды предсказывают, что победа будет на вашей стороне, ведь вы обладаете достаточными силами, чтобы справиться с любыми проблемами.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы в июне могут поставить себе неподъемную цель в плане смены места работы или переезда. Звезды предостерегают вас про неудачное время для реставрации своей жизни. Если вы не в силах отменить запланированное и довольствоваться тем, что имеете, просто сбавьте обороты, чтобы не провести первый летний месяц в бесконечных трудах и сохранить хоть каплю энергии до июля.

Весы (24.09 - 23.10)

В июне Весам потребуется покровительство надежных помощников, чтобы улучшить комфорт и наладить быт. Стабильность наблюдается только в личной жизни. В социальной деятельность и творчестве Весам предстоит кропотливая работа. Впрочем, врожденный креатив поможет легко преодолеть эту проблему. Чтобы генерировать удачные мысли, всего лишь нужно проявить природное обаяние.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В июне Скорпионам показан интеллектуальный отпуск. Чтобы пережить некоторые трудности в середине лета, отпуск в июне можно назвать жизненно необходимым. Смело отправляйтесь на перезагрузку и расслабление. Источники для подзарядки жизненной энергии можно найти в повседневной рутине: уборка дома, игры с детьми, чтение книг, сериалы. В конце месяца нужно исключить любое "самокопание".

Стрелец (23.11 - 21.12)

В июне Стрельцам придется разрешить много задач. Главное - делать это планомерно, этап за этапом, и не пытаться сбежать от проблем. В середине месяца появится возможность изменить свое будущее, если с благодарностью принять некоторые перемены. В конце месяца предстоит натужная борьба с хандрой. Также звезды советуют вам научиться принимать помощь от людей, которые искренне за вас переживают.

Козерог (22.12 - 20.01)

В июне Козероги могут столкнуться с нежелательными модификациями в карьере. Все можно исправить, если не позволять себе расслабляться и что-то менять в этом месяце. В середине месяца предстоит доказывать коллегам и начальству, насколько вы неоцененный работник в профессиональном аспекте. Главное делать это с достоинством и не допускать конфликтов.

Водолей (21.01 - 20.02)

Июнь может стать одним из самых триумфальных месяцев в году, если Водолеи не будут размениваться по мелочам. Ключи к успеху - оперативность, вера в себя и интуиция. Эти составляющие помогут совершить колоссальный прорыв в личной жизни и на работе. Реализуйте идеи, опережайте конкурентов и в конце месяца срывайте свой долгожданный денежный куш.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В июне Рыбам не следует что-то менять в жизненном укладе. Чтобы не сворачивать с привычной колеи и не унывать, постарайтесь максимально использовать интуицию, харизму и хитрость. Перестаньте метаться от одной идеи к другой, докажите, что в ваших силах хладнокровно расправиться с каждой из них.