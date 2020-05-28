На государственном предприятии по хранению и копированию художественных фильмов Украины "Национальный центр Александра Довженко" в Киеве проходит обыск. Представители Нацполиции и Службы безопасности Украины изымают документы.

Об этом написал в Facebook директор центра Иван Козленко.

"У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы. С сегодняшним нашим заявлением (имеется в виду заявление Козленко о разрыве его контракта с Министерством культуры из-за недофинансирования центра - Ред.) это не связано. Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ (Государственной аудиторской службы Украины - Ред.)", - написал глава организации.

Национальный центр Александра Довженко был создан 10 сентября 1994 года указом президента Украины "О мероприятиях относительно празднования 100-летия со дня рождения Александра Довженко" и приказом Министерства культуры и туризма. Он открыт на территории Киевской кинокопировальной фабрики - некогда самого большого в Восточной Европе предприятия по обработке кинопленки.

Центр Довженко подчинен Министерству культуры и Государственному агентству по вопросам кино.

В феврале "Страна" писала о резонансной истории с обысками СБУ у журналистов телеканала "1+1".

Мы также сообщали, что 7 мая СБУ провела более сотни обысков по всей стране, в том числе у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.