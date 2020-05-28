Подозреваемого в деле масштабного пожара в одесском колледже, поэта Андрея Хаецкого, который находился в СИЗО, освободили из-под стражи и отпустили на поруки.

Об этом со ссылкой на заседание апеляционнного суда в Одесской области сообщает "Украинская правда".

Так, суд удовлетворил просьбу защиты Хаецкого, который хотел отменить предыдущее решение суда об аресте мужчины.

"Применить к Хаецкому Андрею Ивановичу меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов Украины Сергея Колебошина ("Слуга народа") и Анатолия Урбанского ("Европейская солидарность"), - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаецкий обязан сообщать правоохранителям об изменении своего места жительства и работе, не выезжать из Одессы без разрешения, прибывать по каждой требованием правоохранителей, сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

Адвокаты обращали внимание, что подозреваемый добровольно пришел к следователю по подозрению, а затем самостоятельно явился на суд.

Сообщается, что прокуроры объясняли арест Хаецкого тем, что он якобы скрывался от следствия. В частности, не являлся по вызовам его в качестве свидетеля.

В ответ на это защита сказала, что повестки приходили на адрес, где человек давно не живет. Кроме того, он работал в коммунальном учреждении, и по мнению адвокатов, правоохранители на самом деле не пытались его найти.

Кроме того, адвокаты настаивают, что в обязанности Хаецкого не входила пожарная безопасность, а на момент пожара он уже не работал в учебном заведении.

Также защита апеллировал к тому, что человек является инвалидом третьей группы с детства, имеет искусственный клапан в сердце и находится в медчасти следственного изолятора.

Напомним, 4 декабря в Одессе на перекрестке Пушкинской и Троицкой загорелся шестиэтажный дома-памятник архитектуры.

15 мая Андрею Хаецкому заочно сообщили о подозрении в нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесение ущерба имуществу в особо крупном размере. А 22 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под денежный залог. В понедельник, 25 мая, нового подозреваемого по делу заключили под стражу. В результате он оказался единственным из подозреваемых по делу, кого отправили в СИЗО.